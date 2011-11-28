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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:22 BJT

〔韩国股市〕收高2.2%,受科技股和建筑类股上涨提振(更新版)

(新增细节)

路透首尔11月28日电---韩国股市周一反弹,包括三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在内的科技股反弹.上周韩国股市录得九周来最大单周跌幅.

分析师称,关于国际货币基金组织(IMF)考虑金援意大利的报导额外提振市场.机构投资者净买入3,706亿韩元(3.1819亿美元),连续第三日净买入股票.

KB Investment & Securities分析师Soo-Young Kim称,"市场明显从意大利可能获得IMF金援的消息中获得帮助."

"机构投资者在上周暴跌後入场低接,市场有进一步上涨动能."

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