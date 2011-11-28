〔韩国股市〕收高2.2%,受科技股和建筑类股上涨提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔11月28日电---韩国股市周一反弹,包括三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在内的科技股反弹.上周韩国股市录得九周来最大单周跌幅.
分析师称,关于国际货币基金组织(IMF)考虑金援意大利的报导额外提振市场.机构投资者净买入3,706亿韩元(3.1819亿美元),连续第三日净买入股票.
KB Investment & Securities分析师Soo-Young Kim称,"市场明显从意大利可能获得IMF金援的消息中获得帮助."
"机构投资者在上周暴跌後入场低接,市场有进一步上涨动能."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。