〔新兴汇市〕多数新兴亚洲货币上涨,但欧债危机疑虑令涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---多数新兴亚洲货币周一上涨,受助于空头回补,因之前有报导称国际货币基金组织(IMF)准备援救意大利.但由于市场怀疑欧洲领导人能否就解决欧债危机的举措达成一致,令市场涨幅受限.
但稍後IMF发言人称,没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]此消息又促使交易商对稍早涨幅锁定获利,并使新兴亚币回吐日内涨幅.
意大利新闻报报导称,IMF准备拿出高达6,000亿欧元来援助意大利,该数额超出IMF目前其自身所能提供的规模.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。