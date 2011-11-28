〔新兴汇市〕多数新兴亚洲货币上涨,但欧债危机疑虑令涨幅受限

路透新加坡11月28日电---多数新兴亚洲货币周一上涨,受助于空头回补,因之前有报导称国际货币基金组织(IMF)准备援救意大利.但由于市场怀疑欧洲领导人能否就解决欧债危机的举措达成一致,令市场涨幅受限.

但稍後IMF发言人称,没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]此消息又促使交易商对稍早涨幅锁定获利,并使新兴亚币回吐日内涨幅.