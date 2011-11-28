〔东京汇市〕欧元上扬,但IMF称未与意大利当局就援助计划进行磋商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* IMF发言人称,未与意大利政府就援助计划进行磋商
* 媒体报导点燃对意大利援助的希望
* 欧元因空头回补上扬,但脱离日高
* 欧元在五日移动均线切入位遭遇阻力
路透新加坡11月28日电---欧元周一走高,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令欧元涨幅受限.
欧元因空头回补上扬,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。