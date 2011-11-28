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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:11 BJT

〔东京汇市〕欧元上扬,但IMF称未与意大利当局就援助计划进行磋商

* IMF发言人称,未与意大利政府就援助计划进行磋商

* 媒体报导点燃对意大利援助的希望

* 欧元因空头回补上扬,但脱离日高

* 欧元在五日移动均线切入位遭遇阻力

路透新加坡11月28日电---欧元周一走高,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令欧元涨幅受限.

欧元因空头回补上扬,此前这篇未指明消息来源的报导称,最多可能会有6,000亿欧元的资金提供给意大利,利率为4-5%,让意大利有18个月的喘息时间.

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