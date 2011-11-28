〔日本债市〕10年期公债收益率触及三个月高位,受欧债危机深化影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---日本公债价格周一下跌,因欧元区债券收益率(殖利率)上升,迫使投资者针对日债了结获利,并为风险资产的预期亏损做准备.
不过由于出现对期限超过10年的现券的逢低买盘,债市扳回了部分跌幅,此前指标10年期日债收益率触及三个月高位.
一家日本银行的交易员说:"在避险方面,除了日本公债以外可选择的不多.在外资轧平仓位之际,我预计将有更多买家出现."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。