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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:20 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率触及三个月高位,受欧债危机深化影响

路透东京11月28日电---日本公债价格周一下跌,因欧元区债券收益率(殖利率)上升,迫使投资者针对日债了结获利,并为风险资产的预期亏损做准备.

不过由于出现对期限超过10年的现券的逢低买盘,债市扳回了部分跌幅,此前指标10年期日债收益率触及三个月高位.

一家日本银行的交易员说:"在避险方面,除了日本公债以外可选择的不多.在外资轧平仓位之际,我预计将有更多买家出现."

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