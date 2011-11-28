印度奥委会未考虑抵制伦敦奥运会--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月28日电---印度奥林匹克委员会（IOA）代理主席Vijay Kumar Malhotra Malhotra周一向路透表示，尽管印度地方政府因国陶氏化学公司赞助伦敦奥运会，呼吁印度抵制本届奥运会，但IOA未考虑这样做。
陶氏化学收购了联合碳化物公司，後者在印度的化工厂曾于1984年在印度中央邦(Madhya Pradesh)博帕尔造成重大毒气泄漏事件，这起世界上最严重的一起工业事故造成了数千人死亡。
中央邦首席部长乔汉(Shivraj Singh Chauhan)敦促印度政府抵制伦敦奥运会。
Vijay Kumar Malhotra Malhotra在接受路透电话采访时表示：“我们将在下周会晤，但不是关于抵制伦敦奥运会。有些人对赞助问题表示关切，我们将就此及其他一些问题进行讨论。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。