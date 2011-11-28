〔中国票据市场〕转贴利率高位盘整,月末前仍有升压但幅度料有限

路透上海11月28日电---中国票据市场转贴利率周一高位盘整,因月末信贷规模调整压力继续抑制收票热情.不过因离月末仅余两三个交易日,多数机构应已完成规模调整.因此月底前转贴利率即使仍有升压,但涨幅料有限.

华南一银行交易员称,目前约半年的银行承兑汇票转贴成交在月息0.72%-0.73%左右.月末前"涨也不会涨很多,因为该调(信贷规模)的基本都调完了."

她并表示,随着月末的渐近,转贴市场成交趋淡.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.7216/8.2467 9.1046/8.6502 10.4850/9.7020

上日 8.7192/8.2209 9.0902/8.6547 10.3950/9.7020

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变动 +0.24bp/+2.58bp +1.44bp/-0.45bp +9.00bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3318%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2561/3.1841 3.2782/3.2152

上日 3.2425/3.1800 3.2600/3.2040

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)