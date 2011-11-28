〔全球矿业〕中国铁矿石进口需求增长趋势未变,促使力拓扩增产能

路透悉尼11月28日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)周一称,虽然有迹象显示钢铁生产放慢,但中国铁矿石进口需求增长趋势未变,促使力拓加快矿山扩张.

"我们预计中国钢铁消费将继续逐年增长,尽管上月钢铁生产出现一些颓势,"力拓首席执行官艾博年在媒体简布会上说.

"虽然面临诸多全球性问题,但我们仍预计人口结构趋势和城市化进程维持不变...我估计到2015年之前都不会有变化,"艾博年说.

周一稍早,力拓将2015年铁矿石扩张目标上调2,000万吨,到2015年上半年把年产能提高到3.53亿吨,目前的年产能为2.4亿吨左右.

艾博年还警告称,由于欧美经济形势动荡,全球大宗商品可能进一步承压,该公司客户对前景愈发谨慎.但表示铁矿石价格表现坚挺.

"力拓仍在推进扩张计划,说明他们对正在发生的结构性调整有信心,尤其是中国的调整,并且对中国支撑其人口所需要的基础设施需求有信心,"Fat Prophets矿业分析师David Lennox说.(完)