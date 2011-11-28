〔日本股市〕日经指数反弹,受美国假期销售数据和意大利金援报导提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月28日电---周一日本股市日经指数从上周触及的两年半低位反弹,因美国感恩节周末期间的零售销售数据强劲,且国际货币基金组织(IMF)正考虑支援意大利的报导,引发空头回补.
市场人士买回受重创的野村证券(8604.T),造船股和钢铁股,不过多数人士指出,现在指望解决欧债危机的措施有明确进展还为时尚早.
大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示,"支援意大利的传言,和美国假期期间销售强劲的报导,帮助市场.但是目前还不能非常肯定股价会反弹."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。