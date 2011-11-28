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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:34 BJT

〔日本股市〕日经指数反弹,受美国假期销售数据和意大利金援报导提振(更新版)

(新增细节)

路透东京11月28日电---周一日本股市日经指数从上周触及的两年半低位反弹,因美国感恩节周末期间的零售销售数据强劲,且国际货币基金组织(IMF)正考虑支援意大利的报导,引发空头回补.

市场人士买回受重创的野村证券(8604.T),造船股和钢铁股,不过多数人士指出,现在指望解决欧债危机的措施有明确进展还为时尚早.

大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示,"支援意大利的传言,和美国假期期间销售强劲的报导,帮助市场.但是目前还不能非常肯定股价会反弹."

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