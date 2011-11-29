〔中国汽车〕奇瑞合资公司发布新品牌观致,首款车2013年进军西欧市场

路透上海11月29日电---中国最大乘用车出口企业--奇瑞汽车与投资公司以色列集团(ILCO.TA)(IRLCY.PK)的合资公司周一晚间发布其全新的汽车品牌--观致.合资公司首款车将于2013年在中国和西欧市场上市销售.

公司并称致力于成为首家成功出口西欧市场的中国汽车公司;这家成立于2007年,中外双方股权各半的合资公司--奇瑞量子公司亦将更名为观致汽车公司.经过四年准备,观致汽车第一款车的原型车昨晚首度亮相.

"我们一开始就决定(首款车)是与国际主流汽车产品相当的定位...不是定位在奔驰、宝马这类的高档车,而是主流大批量的汽车产品."奇瑞汽车常务副总经理郭谦在新闻会上表示.

观致汽车将按欧洲标准设计和生产,其首席设计师为前宝马MINI的设计总监何歌特(Gert Hildebrand),公司并拥有一支来自中国、欧美和亚太合作夥伴在内的逾3,000人的专业技术团队.

不过,中国自主品牌汽车目前尚未批量进入竞争相当激烈的西欧及北美成熟汽车市场,目前中国车主要出口巴西、俄罗斯、印度等地.观致汽车面对的挑战不仅是设计生产及制造,还包括推广其新品牌及改变欧美国家对"中国造"汽车的传统印象.

观致汽车副董事长石清仁亦坦承,"必须赢得(西方消费者的)信任".石清仁曾在德国大众汽车(VOWG.DE)工作近二十年.

中国最大汽车公司--上海汽车(600104.SS)在收购英国罗孚後推出的自主品牌MG6,7月起已在英国试销,但据业内人士透露,MG6目前在英国的销量并不太大.

**暂不考虑海外建厂**

郭谦并指出,目前合资公司还不会考虑在海外设立生产基地."路要一步一步的走,我们要争取第一步走好走稳."

在2013年投产後两年,观致还将陆续推出两厢车和运动型多功能车.其研发中心位于上海,生产基地位于江苏常熟,首期年产能为15万辆.

对于观致与奇瑞未来潜在的合资公司是否会发生"兄弟相争"的情形,他不愿发表评论.他只是表示,目前奇瑞的合资进程还未有进一步的消息.

此前,奇瑞曾与富士重工(7270.T)旗下的斯巴鲁洽谈合资.而国内媒体亦有报导称,奇瑞亦与印度塔塔集团(TAMO.NS)旗下的捷豹和路虎洽谈合资事宜.

据中国汽车工业协会数据,前10月奇瑞共销售汽车52.28万辆,位列国内第七大汽车集团.不过这离公司年初制定的80万辆销售目标尚有不小距离,2010年全年奇瑞实现销售68.2万辆.

前10个月,奇瑞累计出口13.56万辆,同比增长77.3%,占国内乘用车出口总量的逾三分之一.预计全年出口量达17万辆,创下新的销量纪录,有望连续九年成为中国最大乘用车出口企业.

成立于1997年的奇瑞公司目前注册资本达38.8亿元人民币,已具备年产90万辆整车、90万台发动机、40万套手动变速箱及5万套自动变速箱的生产能力.目前,奇瑞产品面向全球80余个国家和地区出口,已建或正在建的海外CKD工厂达16个,包括投资4亿美元在巴西建设的汽车工业园.(完)