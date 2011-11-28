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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:37 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月28日

路透北京11月28日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市

场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中

国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年11月28日-12月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

11/30 深 百圆裤业 002640 不超过1,667 -- -- 光大证券 12/5

11/30 深 永高股份 002641 不超过5,000 -- -- 首创证券 12/5

12/2 沪 东吴证券 -- 不超过50,000 -- -- 中信证券 12/7

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,905.24亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1245852]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

工银瑞信保本 工银瑞信 光大银行 工商银行、国泰君安等 11/28-12/23 募集规模上限为80亿元人民币

混合基金

银华永泰 银华基金 浦发银行 中国银行、第一创业证券等 11/28-12/23

积极债券基金

方正富邦创新 方正富邦 建设银行 方正证券、工商银行等 11/28-12/22

动力股票基金

汇添富信用债 汇添富 农业银行 工商银行、爱建证券等 11/28-12/16

债券基金

东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23

混合基金

华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16

股票基金

景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16

竞争力股票基金

平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16

300指数增强基金

信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元

主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)

建信双息 建信基金 中信银行 工商银行、国泰君安等 11/21-12/9

红利债券基金

国投瑞银瑞源 国投瑞银 民生银行 农业银行、第一创业等 11/21-12/9 募集的上限为50亿元人民币

保本混合基金

富国产业债基金 富国基金 工商银行 建设银行、申银万国等 11/16-12/9

国投瑞银新兴 国投瑞银 建设银行 中国银行、中银国际等 11/10-12/7

产业混合基金(LOF)

浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7

分级债券基金(封闭期三年)(LOF)

华富中小板 华富基金 建设银行 招商银行、信达证券等 11/15-12/6

指数增强基金

华安信用 华安基金 工商银行 农业银行、光大证券等 11/15-12/6

四季红债券基金

嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6

优选股票基金

银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2

资源指数分级基金

申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2

可转换债券基金

长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2

增利债券基金

长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30

200指数分级基金

易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29

增强债券基金

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注

(亿元)

中石油 100 3 中期票据 周一

财政部 281.1 7 固息国债 11/24-11/28 今年第21期七年期品种续发

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

20 0 20

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

进出口银行 固息金融债 165.40 周三

江苏交通控股 短期融资券 68.00 周五

有限公司

注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

棒杰股份 1,670 18.10 -- -- -- 11/25 11/30

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4.国库现金定期存款招标

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期数 金额(亿元) 期限 招标日 起息日 到期日

2011第11期 600 六个月 周二 周二 2012/5/29

========================================================================================(完)

--整理 刘昕/曹巍浩; 审校 边竞

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