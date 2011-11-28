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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:36 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,940亿韩元,为连续第八个交易日卖超

路透首尔11月28日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,940亿韩元,为连续第八个交易日卖超,期间总计卖超2.59万亿(兆)韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月28日 -194.0 372.2 -344.0

11月25日 -353.4 289.5 36.0

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

11月22日 -321.6 137.7 177.0

11月21日 -287.9 9.9 249.7

11月18日 -404.2 -187.1 622.9

11月17日 -338.5 -7.2 265.0

11月16日 88.7 -77.0 159.2

11月15日 -75.3 -32.3 38.7

11月14日 133.4 255.2 -454.6

11月11日 -265.0 279.0 207.0

11月10日 -504.8 79.4 628.2

11月9日 -267.3 -34.6 -60.6

11月8日 27.1 -65.6 -107.1

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本月以来 -3,469.2 1,901.3 1,651.4

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今年以来 -8,439.3 8,473.2 1,635.8

-------------------------------------------------(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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