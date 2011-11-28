〔路透基点〕中国河南神火电力为发电项目寻求19.4亿元贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---在中国深圳上市的河南神火煤电股份有限公司11月26日宣布,已同意担任其全资子公司河南神火电力股份有限公司19.4亿元人民币16年期贷款的担保人.神火电力正在为一处发电项目寻求融资.
据公告,国家开发银行是该贷款案的委托主办行.目前尚无法联系上国开行和河南神火对此置评.
根据公告,这项交易中,河南神火煤电将为11.8亿元贷款、所有应付利息和该贷款其它相关费用提供担保,其主要股东河南神火集团有限公司将为馀下的7.6亿元贷款、所有应付利息和其它相关费用提供担保.
河南神火煤电在2009年出资1亿元人民币成立子公司河南神火电力,拟兴建1台60万千瓦超临界发电机组.该项目总成本为24.2亿元.(完)
--编译 白云;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。