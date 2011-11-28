〔金属期市〕伦铜录得一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动

路透新加坡11月28日电---伦敦期铜价格周一上扬逾3%,为一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动,因欧洲采取更有力措施,缓解欧元区受困经济体的融资紧张局面.

周末有媒体报导,国际货币基金组织(IMF)在准备一项针对意大利,规模最高达6,000亿欧元的援助计划.铜和其它商品早前因此获得提振.虽然後来IMF表示,没有与意大利当局商谈提供融资的计划,大宗商品还是得以守住涨幅.