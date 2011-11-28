〔金属期市〕伦铜录得一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---伦敦期铜价格周一上扬逾3%,为一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动,因欧洲采取更有力措施,缓解欧元区受困经济体的融资紧张局面.
周末有媒体报导,国际货币基金组织(IMF)在准备一项针对意大利,规模最高达6,000亿欧元的援助计划.铜和其它商品早前因此获得提振.虽然後来IMF表示,没有与意大利当局商谈提供融资的计划,大宗商品还是得以守住涨幅.
花旗集团分析师David Thurtell称,尽管IMF否认媒体报导,但显然"必须采取一些行动帮助意大利降低融资成本."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。