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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 15:49 BJT

〔金属期市〕伦铜录得一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动

路透新加坡11月28日电---伦敦期铜价格周一上扬逾3%,为一个月最大单日涨幅,受美元趋疲和空头回补推动,因欧洲采取更有力措施,缓解欧元区受困经济体的融资紧张局面.

周末有媒体报导,国际货币基金组织(IMF)在准备一项针对意大利,规模最高达6,000亿欧元的援助计划.铜和其它商品早前因此获得提振.虽然後来IMF表示,没有与意大利当局商谈提供融资的计划,大宗商品还是得以守住涨幅.

花旗集团分析师David Thurtell称,尽管IMF否认媒体报导,但显然"必须采取一些行动帮助意大利降低融资成本."

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