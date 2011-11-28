〔欧元债市〕德国公债价格上涨,IMF驳斥有关其将援助意大利的报导

路透伦敦11月28日电---德国公债期货周一上涨,此前有报导称国际货币基金组织(IMF)正在与意大利当局洽商援助事宜,但遭到了IMF的否认

不过意大利BTP公债期货仍然上涨,尽管交投极其清淡.之前意大利报纸La Stampa周末报导称,IMF正在准备一项对意大利的援助计划,规模最高达到6,000亿欧元.

该金额远高于IMF目前的借款能力,意大利因此消息获得的喘息预计不会维持太长时间.,在该国即将于周二标售最多80亿欧元的公债之际,其BTP债券收益率仍然承压.