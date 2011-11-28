〔欧元债市〕德国公债价格上涨,IMF驳斥有关其将援助意大利的报导

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月28日电---德国公债期货周一上涨,此前有报导称国际货币基金组织(IMF)正在与意大利当局洽商援助事宜,但遭到了IMF的否认
不过意大利BTP公债期货仍然上涨,尽管交投极其清淡.之前意大利报纸La Stampa周末报导称,IMF正在准备一项对意大利的援助计划,规模最高达到6,000亿欧元.
该金额远高于IMF目前的借款能力,意大利因此消息获得的喘息预计不会维持太长时间.,在该国即将于周二标售最多80亿欧元的公债之际,其BTP债券收益率仍然承压.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。