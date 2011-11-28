〔中国债市〕人民币利率互换小幅上涨,实质利好缺乏令其超跌反弹

路透上海11月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周一略有上涨,整体成交清淡,仅三年IRS略有交易.此前宽松政策的乐观预期令IRS超跌,但後续缺乏实质利好,导致市场今日出现技术性反弹.消息面真空期内,投资者静待即将公布的国内外经济数据指明方向.

交易员表示,本周即将公布官方采购经理人指数(PMI)和美国非农就业数据等重要经济数据,市场或将因此而获得打破目前震荡市况的动力.

"上周农信社的消息出来後,大家以为仅仅是个(宽松政策的)开始,後来周末也没动静,所以今天IRS回调也算正常,....如果PMI在50以下,大家可能会觉得IRS还有下跌的空间,如果在50以上,那麽就更说明超调了,估计IRS还得涨一涨."北京一银行交易员称.

央行杭州中心支行上周表示,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%),但这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870]

汇丰(HSBC)此前公布数据显示,11月汇丰中国制造业PMI初值跌至48,为2009年3月以来的最低位,并远低于荣枯分水岭线50.

上述交易员并指出,出于明年规划,年度财务报表制定的考虑,临近年底,大型中资银行倾向于维持稳定,减少交易操作,也令利率互换市场愈加冷清.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周一 3.4686/3.5971 2.9500/3.0492 2.8900/2.9883 2.9767/3.0767 2.9033/3.2200

周五 3.4600/3.6020 2.9183/3.0067 2.8400/2.9367 2.9350/3.0333 2.8450/3.2150

-----------------------------------------------------------------------------------

变动+0.0086/-0.0049 +0.0317/+0.0425 +0.0500/+0.0516 +0.0417/+0.0434 +0.0583/+0.0050

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)