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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元受空头回补提振走高,但涨势看似不稳

0748GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.4%至1.3282美元,受空头回补提振,且一篇未引用消息源的报导称,国际货币基金组织(IMF)或金援意大利.上周五欧元所创低点为1.32125.

不过IMF驳斥该报导,市场人士亦存疑,导致欧元走势依然脆弱.

澳元兑美元AUD=D4跳涨1.5%至0.9849美元,因0.9800美元上方引发一轮停止单.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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