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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 16:04 BJT

〔全球金市〕现货金跳涨1%,市场寄望欧洲采取更大胆行动解决债务危机

路透新加坡11月28日电---金价周一跳涨至1,700美元上方,因早前欧元上涨,且市场寄望欧洲将采取更大胆措施,解决债务危机,同时股市反弹亦促使一些投资者买入.

尽管国际货币基金组织(IMF)表示没有与意大利当局讨论融资计划,浇灭有关IMF在准备对意大利施以援助的揣测,金价仍守住1%的涨幅.

0710GMT,现货金XAU=涨25.44美元,至每盎司1,704.59美元,实现逾两周最大单日涨幅.但金价仍低于9月所创约1,920美元的纪录高位.

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