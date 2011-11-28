〔全球金市〕现货金跳涨1%,市场寄望欧洲采取更大胆行动解决债务危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月28日电---金价周一跳涨至1,700美元上方,因早前欧元上涨,且市场寄望欧洲将采取更大胆措施,解决债务危机,同时股市反弹亦促使一些投资者买入.
尽管国际货币基金组织(IMF)表示没有与意大利当局讨论融资计划,浇灭有关IMF在准备对意大利施以援助的揣测,金价仍守住1%的涨幅.
0710GMT,现货金XAU=涨25.44美元,至每盎司1,704.59美元,实现逾两周最大单日涨幅.但金价仍低于9月所创约1,920美元的纪录高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。