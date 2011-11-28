〔韩国汇市〕韩元受欧元区援助希望带动反弹,公债下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月28日电---韩元兑美元KRW=周一收高,中止之前连续七个交易日的跌势.市场寄望欧洲本周能提出切实措施启动救助基金,提振了人气.
韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,154.3,在空头回补的帮助下录得11月4日以来最大单日涨幅.
"受IMF可能援助(意大利)的消息带动,韩元早盘开始攀升,"一外资银行交易员说.
"随着美元被抛出,市场开始建仓,海外基金也参与进来."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。