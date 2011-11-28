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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 16:01 BJT

〔韩国汇市〕韩元受欧元区援助希望带动反弹,公债下跌

路透首尔11月28日电---韩元兑美元KRW=周一收高,中止之前连续七个交易日的跌势.市场寄望欧洲本周能提出切实措施启动救助基金,提振了人气.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,154.3,在空头回补的帮助下录得11月4日以来最大单日涨幅.

"受IMF可能援助(意大利)的消息带动,韩元早盘开始攀升,"一外资银行交易员说.

"随着美元被抛出,市场开始建仓,海外基金也参与进来."

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