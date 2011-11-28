〔欧洲金融〕不存在AAA国家联合发行精选债券的计划--德政府消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林11月28日电---德国政府一名消息人士周一表示,并不存在欧元区AAA评级成员国发行联合债券的计划.
"不会有什麽精选债券."该人士告诉路透,并补充说,亦未讨论可在紧急情况下使用这种做法.
德国世界报周一报导,德国政府正在考虑与另外五个拥有AAA评级的欧元区国家,联合发行"精选债券"(elite bond)或"AAA债券"(AAA bond)的可能性.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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