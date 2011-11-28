〔欧洲金融〕不存在AAA国家联合发行精选债券的计划--德政府消息人士

路透柏林11月28日电---德国政府一名消息人士周一表示,并不存在欧元区AAA评级成员国发行联合债券的计划.

"不会有什麽精选债券."该人士告诉路透,并补充说,亦未讨论可在紧急情况下使用这种做法.

德国世界报周一报导,德国政府正在考虑与另外五个拥有AAA评级的欧元区国家,联合发行"精选债券"(elite bond)或"AAA债券"(AAA bond)的可能性.(完)