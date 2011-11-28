〔路透基点〕湖南省政府保障性住房项目100亿元融资在内地安排--RLPC

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,湖南省政府保障性住房项目的逾100亿元人民币银团贷款全部在内地安排.

中国本地媒体曾报导,湖南省政府在与国开行和建行香港分行商谈贷款事宜,媒体曾用"首宗内地地方政府来港融资个案"形容此案.不过,前述两家银行香港分行的消息人士称,他们并不知悉有此交易.

"我想这笔交易在通过我行的湖南分行安排.我们完全没听说有此事,"其中一家银行驻香港的消息人士称.

来自其它大型中资银行,包括农行和中行驻香港的数位消息人士也称,他们没听说这笔银团贷款有在香港安排.

据消息人士称,像之前报导的那样,国开行和建行湖南分行均在潜在委托主办行之列,而其它几家商业银行也希望加入.

该贷款是通过湖南保障性安居工程投资公司借入,这家公司是湖南省政府成立的特殊目的载体(SPV),专为省内各个社会保障性安居工程项目提供资金.该公司上周对本地媒体表示,其"无法证实也无法否认融资是否会在离岸市场进行".

"他们在香港寻求离岸融资是没有的事情,"一位熟悉该交易的湖南银行业消息人士称,"实际上,借款方为相关报导感到困惑,在想是不是银行在没有知会他们的情况下泄漏了信息.我们也觉得困惑."

之前有消息人士称,这笔贷款期限不会超过15年,利率为中国人民银行基准利率的100%且略有上浮,贷款条件正在确定,有可能进行调整.

据新华社报导,湖南省政府11月1日挂牌成立湖南保障性安居工程投资公司.当天,国家开发银行等六家银行与湖南省保障性安居工程投资公司签约,授信额度达425亿元.消息人士补充指出,除国开行外,四大国有商业银行均在签约行之列.

据湖南省政府门户网站显示,2011年湖南省保障房建设任务是44.72万套,2015年前计划建成160万套.不过,为给这些项目融资,湖南省政府今年仍需要180亿元资金,2011至2015年共计需要600-700亿元.

据银行业消息人士称,江苏、上海和浙江地方政府也在为保障性住房项目在内地寻求融资.(完)