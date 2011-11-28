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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 16:24 BJT

〔日本金融〕截至9月末央行投资上市交易基金浮亏442亿日圆

路透东京11月28日电---日本央行表示,截至9月末其投资上市交易基金(ETFs)浮亏金额较六个月前大幅上升,达到442亿日圆(5.69亿美元).

日本央行在公布其4-9月上半财年财务报告时透露,截至9月末其投资房地产信托浮亏23亿日圆.

六个月前,日本央行投资ETFs的浮亏金额为21亿日圆.

截至9月末,日本央行投资ETFs的总金额为6,392亿日圆,远低于1.4万日圆的目标值.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

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