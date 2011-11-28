〔日本金融〕截至9月末央行投资上市交易基金浮亏442亿日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---日本央行表示,截至9月末其投资上市交易基金(ETFs)浮亏金额较六个月前大幅上升,达到442亿日圆(5.69亿美元).
日本央行在公布其4-9月上半财年财务报告时透露,截至9月末其投资房地产信托浮亏23亿日圆.
六个月前,日本央行投资ETFs的浮亏金额为21亿日圆.
截至9月末,日本央行投资ETFs的总金额为6,392亿日圆,远低于1.4万日圆的目标值.(完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。