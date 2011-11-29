《交易视点》中国中低评级信用债能获高收益,可增持AA级三年中票--中信

路透北京11月29日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，中国政策微调带来的经济回暖预期和信用资质改善预期仍是中低等级债券主要的支撑因素，持有该类信用债可以在高票息及可能的信用利差缩窄中获得较高收益。因此，投资者应以AA级3年期的中票为主，随着进一步明朗可以择机选择5年期品种。

此外，与法定准备金率相比，超储率对信用利差有明显影响，特别是在流动性相对较紧、回购利率相对较高的时期。

**超储率与信用利差的关系更明显**

考察法定准备金率与信用利差，我们发现两者之间的关系并不那麽显着；原因可能在于准备金率既不能反映市场资金面状况，也不反映经济增长和企业信用资质的变化；

近年来外汇占款流入使得央行被动大幅上调存款准备金率，因而准备金率的上行并不一定对应资金面的收紧；

另一方面，准备金率政策相对被动，央行调控经济的更有效手段是信贷调控和利率政策，後两者的变动更能影响宏观经济运行，进而对企业信用资质产生作用。

与法定准备金率相比，判断流动性状况相对有效的指标是超储率，後者对资金面的影响更为直接；而流动性的松紧确实对信用利差有明显影响，特别是在流动性相对较紧、回购利率相对较高的时期。

在2007年中至2008年初、2011年1-2月和2011年5-8月，回购利率的大幅上升是信用利差明显上行的主要驱动因素之一；而在2008年末至2009年中、2010年初和2011年3-4月，流动性相对宽松则是信用利差收窄的重要支撑。

当前虽然调控初显成效，但实际利率仍然为负，央行更可能的选择是保持资金面的相对平衡状态，因此准备金率变动更多可能是对冲超预期因素带来的相对持续的流动性紧张状况，以推动资金利率回复3.2%左右相对均衡的水平，大幅宽松的资金面可能并不符合央行的政策目的；

而回购利率相对平衡的水平在短期内很难成为推动信用利差大幅收窄的主要动因，信用债与利率产品收益率同向变动的可能性较高。

**私募票据发展会受限**

多家企业的（公募债券+私募票据）/净资产比例已经明显超过40%，在对债券发行馀额进行认定时，私募票据可能被剔除在外。

（1）银行对于贷款的相对偏好及央行可能的融资规模控制等多方面软约束可能将限制私募票据的总体规模；

（2）从企业看，考虑到发行成本较高且发行难度较大等因素，多数企业在两者之间可能更偏好公募发行；

（3）从需求看，低流动性限制了券商、基金、保险等机构的投资需求，进而限制了私募债券市场的发展；

（4）从定价看，低流动性使得其交易量较低，而同时低规模使得其难以对公募市场形成较大冲击，因此定价更多是参考公募债券进行加点，而对公募债券的定价的反馈作用可能相对较小。

**策略建议**

（1）高等级信用利差短期内窄幅震荡的可能性更大，但利率风险也相对有限，仍具有一定的安全性和持有价值。

（2）政策微调带来的经济回暖预期和信用资质改善预期仍是中低等级债券主要的支撑因素，持有此类债券的利率风险同样相对可控，只要能较好地把握其信用风险，则持有中低等级信用债可以在高票息及可能的信用利差缩窄中获得较高收益。

因此，我们仍然建议投资者可加大对以AA级3年期的中票为主，随着进一步明朗可以择机选择5年期品种。(完)

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