〔中国大豆〕国家粮食局收储2011年国产新大豆,价格为每吨4,000元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月28日电---中国国家粮食局周一发布通知称,国家临时存储大豆挂牌收购价格为每吨4,000元人民币,收购期限为2011年11月23日至2012年4月30日.
通知称,收购入库的大豆为2011年国产新大豆,符合国标等内品质量标准,相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握.
通知要求中储粮总公司及其有关分公司要严格执行大豆收购质价政策,对农民交售的大豆做到应收尽收,不限收、不拒收,切实做到敞开收购.
中国粮油信息中心此前发布报告,预计2011年大豆产量为1,350万吨,较上年减少10.50%[ID:nCN1148486].(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选