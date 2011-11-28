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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 16:26 BJT

〔中国大豆〕国家粮食局收储2011年国产新大豆,价格为每吨4,000元人民币

路透北京11月28日电---中国国家粮食局周一发布通知称,国家临时存储大豆挂牌收购价格为每吨4,000元人民币,收购期限为2011年11月23日至2012年4月30日.

通知称,收购入库的大豆为2011年国产新大豆,符合国标等内品质量标准,相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握.

通知要求中储粮总公司及其有关分公司要严格执行大豆收购质价政策,对农民交售的大豆做到应收尽收,不限收、不拒收,切实做到敞开收购.

中国粮油信息中心此前发布报告,预计2011年大豆产量为1,350万吨,较上年减少10.50%[ID:nCN1148486].(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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