〔中国基金〕QFII A股基金10月平均业绩升4.43%,但多数仍净赎回--理柏

路透上海11月28日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一公布报告显示,依照已公布准确数据QFII(合格境外机构投资者)A股基金,QFII A股基金10月整体平均业绩回升4.43%,平均升幅优于国内股票型,不过今年以来其平均业绩则仍回落15.16%,与国内股票型在伯仲之间.

根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金10月总资产规模初值,较9月修正後终值92.95亿美元小幅回升3.96%至96.63亿美元,整体基金资产规模持续低于百亿美元以下.而且10月整体资产规模增幅小于A股涨势,海外投资者投资热度意兴阑珊,多数QFII A股基金持续处于净赎回态势.

截至10月底,合格境内机构投资者(QDII)基金数量继续扩容至49只,所有QDII基金上月平均业绩大幅走升7.85%,表现明显优于国内股票型.今年以来QDII基金平均业绩仍亏损14.88%,亏损幅度略小于国内股票基金.

10月中国各分类基金全面回升,股票型及保守混合型平均升幅均逾3%.不过,按今年前10月的表现来看,仅货币市场基金以平均业绩2.72%领跑外,其馀类型基金均呈亏损.

理柏报告建议,欧债风暴袭卷未平,全球系统性风险高升,中国总体经济持续处于结构调整的震痛期,投资者仍不宜过于躁进.(完)