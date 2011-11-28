版本:
中国
债券 | 2011年 11月 28日 星期一 16:24 BJT

《外汇动态》市场密切注意德债收益率,欧元易受其动向左右

0810 GMT---市场本周将继续关注德债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB,一旦上涨就容易影响到欧元.

"最能解释欧元走强的因素是德债所扮演的避险资产角色."德国商业银行分析师在报告中称.

但继上周的德债标售後,"即便这种避险资产也可能受到投资者更挑剔的审视,这显然会对欧元有影响."(完)

--编译 隋芬;审校 杜明霞

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐