〔欧洲汇市〕瑞士兑欧元下滑,因有报导称IMF可能援助意大利

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 瑞郎兑欧元走低,兑美元上涨
* IMF工作小组预计进驻罗马,奥巴马将对欧盟官员发表讲话
路透苏黎世11月28日电---瑞郎兑欧元周一下跌,因有报导称国际货币基金组织(IMF)可能对意大利提供巨额资金援助,该消息提振欧元走势.
然而,IMF发言人对意大利新闻报的这篇报导泼了冷水,称没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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