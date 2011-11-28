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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 16:37 BJT

〔欧洲汇市〕瑞士兑欧元下滑,因有报导称IMF可能援助意大利

* 瑞郎兑欧元走低,兑美元上涨

* IMF工作小组预计进驻罗马,奥巴马将对欧盟官员发表讲话

路透苏黎世11月28日电---瑞郎兑欧元周一下跌,因有报导称国际货币基金组织(IMF)可能对意大利提供巨额资金援助,该消息提振欧元走势.

然而,IMF发言人对意大利新闻报的这篇报导泼了冷水,称没有与意大利当局就融资计划进行磋商.[ID:nCN1245732]

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