《交易视点》中国明年1月或降准备金率,政策预期支持收益率续降--中信

路透北京11月29日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，央行在明年1月前後下调法定存款准备金率的可能性较高，而在明年二季度之後“负利率”将会消失的情况下，降息的可能性难以排除，这些政策有利于债市，因此中国债券收益率的进一步下降仍值得期待。

**欧债危机继续深化**

欧债危机继续深化：当前欧元区面临着货币和银行双重危机。

欧元区的唯一出路是各国之间更加融合，即实现统一的财政转移机制，发行共同的欧元区债务，实行统一的银行监管、统一的危机救助机制、要素更自由流动。然而，我们看到，推进欧洲融合困难重重，面临着诸多政治阻力。

另外，短期内欧央行对主权债券的购买力度和决心仍然不够，不足以抵御收益率的上行。

总之，从短期和长期来看，欧洲的形势都不容乐观。如果解决问题的思路不发生根本性改变，欧元区经济增长将持续疲软，欧债问题将持续恶化。

**11月CPI同比增速估计为4.3%左右**

9月份以後，农产品价格持续的下跌，缓解了通胀的压力。环比来看，11月份的农产品价格仍然明显下降。

从商务部公布的农产品价格指数估计，11月份CPI食品价格下跌在1%到1.5%的区间，我们假设非食品价格环比上升0.3%，那麽11月份CPI环比下降在0.1 或0.2 左右，以此计算11月CPI同比增长率为4.3%左右。

**市场研判**

展望未来，我们认为货币政策潜在的变动可能会为债市收益率的继续下降提供新的契机：

首先是存款准备金政策，目前来看，由于外汇占款及到期资金新增规模的大幅减少，监管当局若要刺激信贷必须先放松流动性，时点上来看，我们预计央行在明年1月份前後下调法定存款准备金率的可能性较高。

尽管当前债市对下调存款准备金率已有一定的预期，但这一政策如果成为现实，仍将会为债市带来新的刺激；

其次，我们需要认真考虑明年央行降息的可能性，尤其是欧债危机及国内房地产危机愈演愈烈的背景下，监管当局似乎已重新将保增长放在宏观调控的首要位置。

因此，在预期明年二季度之後“负利率”将会消失的情况下，降息的可能性难以排除，从债券市场来看，当前5年期的Depo浮动债扯平利率仅3.02%，已经包含了未来两次降息的预期。

总之，我们认为未来货币政策的变动仍在向有利于债市的方向变动，因此债券收益率的进一步下降仍值得期待。(完)

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