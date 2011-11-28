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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 16:35 BJT

《外汇动态》欧元空头未获足够的负面消息支撑

0802GMT---国际货币基金组织(IMF)援助意大利的消息被否认,德国考虑发行共同债券的消息也被否认.

但欧元/美元EUR=持平于约1.3300美元.

显然,这些消息并不足以支撑空头市场,从而可能进一步轧空走高.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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