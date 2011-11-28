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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 16:43 BJT

《外汇动态》债务危机若无解决之道,欧元或成最短命的货币之一

0819GMT---如果不推出欧元区债务危机解决方案,那麽欧元可能将成为历史上最短命的货币之一.

欧洲领导人12月9日峰会需要达成一项协议,以允许欧洲央行(ECB)大规模干预,并支持政府公债和欧洲银行业.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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