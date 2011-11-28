〔欧洲金融〕欧盟反对瑞士同英国和德国达成的税务协议--金融时报

路透苏黎世11月28日电---金融时报周一报导称,欧盟税务执委已经否定了瑞士与德国和英国达成的税务协议,称这过度侵入到欧盟的职责领域内.

报导称,欧盟威胁要起诉英国和德国,因两国同瑞士达成了旨在约束逃税者的协议,欧盟称这些双边协定践踏了欧洲法律.

"如果我们无法解决这些问题,那麽很清楚,根据条约的指导,我们将依赖于手中现有的工具来推进发展."金融时报援引税务执委Algirdas Semeta的言论称.他指的是欧盟与瑞士已经签署的税务协议.

目前无法立即联系到Algirdas的办公室就此事发表看法.

金融时报称,欧盟的反对已经促使德国寻求重新议定他们在9月同瑞士达成的协议.(完)