〔欧洲金融〕欧盟反对瑞士同英国和德国达成的税务协议--金融时报

标题新闻：欧元集团主席指IMF对希腊评估意外悲观，称仍准备放宽债务条款，但排除减债的可能性
欧元集团主席迪塞尔布洛姆 IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世11月28日电---金融时报周一报导称,欧盟税务执委已经否定了瑞士与德国和英国达成的税务协议,称这过度侵入到欧盟的职责领域内.
报导称,欧盟威胁要起诉英国和德国,因两国同瑞士达成了旨在约束逃税者的协议,欧盟称这些双边协定践踏了欧洲法律.
"如果我们无法解决这些问题,那麽很清楚,根据条约的指导,我们将依赖于手中现有的工具来推进发展."金融时报援引税务执委Algirdas Semeta的言论称.他指的是欧盟与瑞士已经签署的税务协议.
目前无法立即联系到Algirdas的办公室就此事发表看法.
金融时报称,欧盟的反对已经促使德国寻求重新议定他们在9月同瑞士达成的协议.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
欧元集团主席迪塞尔布洛姆 IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月7日 - 美国最大肉类加工商TYSON FOODS INC透露，已收到美国当局的传票，该公司表示，可能是起因于对其多年来与竞争对手共谋操纵鸡肉价格的指控。