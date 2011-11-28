〔中国债市〕现券收益率上涨,实际资金略偏紧诱发获利抛盘

路透北京11月28日电---中国银行间债市周一现券收益率上涨.市场人士表示,市场实际资金面仍略有偏紧,加之政策放松预期尚未成真,获利卖盘浮现,推动现券收益率上行.

不过,市场人士也指出,债市趋牛的大势并未发生变化;今日就可见三年期国债买盘,成为少有的走暖券种,收益率曲线也因此趋陡峭.

"今天现券收益率往上走了走,"上海一大型银行交易员称,"资金相对紧,券商等机构抛盘多,获利回吐之类的."

上海另一大型银行交易员亦表示,今日现券市场抛盘较重;当前的利率水平已充分体现了政策放松等预期,但放松尚未见到,故收益率反弹很正常.

上述交易员均指出,短期内现券走势将视近期公布的国内经济数据而动,先是12月1日公布的采购经理人指数(PMI),然後是下月中公布的11月宏观经济指标;中期来看,资金面的走势,将在很大程度上影响现券的走向.

剩馀期限近一年的央票1101088券CN1101088=CFXS成交续居首,收报96.6218元,对应收益率3.4923%,成交额为200.98亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.7188 3.9886

上日 4.0306 4.0404

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5082/3.4570

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6576/2.5896

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5970/3.5195 (完)

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