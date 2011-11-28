《外汇动态》欧元兑美元市场有进一步做空意愿

0835 GMT---欧元兑美元EUR=市场已高度做空.中东是主要买方.卖单在1.3340-50,止损单在1.3355与1.3370.较大型卖单在1.3400-10(周线云区底部在1.3407)与1.3440-50(1.3815-1.3213跌势的38.2%回档位).