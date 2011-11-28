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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 16:56 BJT

《外汇动态》欧元兑美元市场有进一步做空意愿

0835 GMT---欧元兑美元EUR=市场已高度做空.中东是主要买方.卖单在1.3340-50,止损单在1.3355与1.3370.较大型卖单在1.3400-10(周线云区底部在1.3407)与1.3440-50(1.3815-1.3213跌势的38.2%回档位).

当前涨势似从21小时移动均线水准1.3284获得支撑.在1.3240-50有买单,障碍位1.3200之前有更大买单.今日有下述行权价期权到期,包括1.3215,1.3300,1.3320与1.3400.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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