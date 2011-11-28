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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 16:54 BJT

《外汇动态》澳元兑美元上看0.9900美元,兑欧元触及10日高位

0832GMT---澳元兑美元AUD=D4上涨1.6%至0.9857美元,受风险偏好改善提振.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3上扬1.4%.

澳元兑美元目标位为11月22日高位0.9900美元,若升破该位则将令汇价再次逼近平价水准.

此外,欧元兑澳元EURAUD=R跌至10日低位约1.3474美元.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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