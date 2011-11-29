《交易视点》中国政策放松可期,债券收益率仍有进一步下降空间--中金

路透上海11月29日电---中国大型投行--中金公司最新利率策略月报指出，基于对流动性放松以及经济数据加速回落的判断，从中期趋势来看，债券收益率并没有见底，明年无论是短期利率还是长期利率都还有进一步下降的空间。

**11月经济数据或加速下滑**

11月份所有经济数据都将呈现加速下降的态势：

第一，通胀压力大幅缓解，11 月份食品价格环比跌幅扩大，而且考虑到非食品价格仍将低于平均水平，CPI同比涨幅预计跌至4.2%，而去库存力度增大导致PPI环比连续第二个月下跌，同比预计回落至3%附近。

第二，经济增速加速下滑，工业增加值同比将回落至12%，固定资产投资和消费同比降幅扩大，出口增速降至个位数。

第三，外汇占款快速下降导致实体经济流动性改善乏力，贷款增量受贷存比约束难以维持10月份的增长，将重新回落至4,500-5,000亿，而新口径下的M2同比增速也将下降1个百分点以上至12%以下。

我们认为央行在12月份下调法定准备金比率的可能性很大。从中期趋势来看，明年外汇占款增量将出现大幅下降，加上公开市场到期量较低，基础货币增速将下降至个位数，法定比率的下调并不是暂时性的，而将是持续性的。

**短期债市收益率将陡峭化下行**

基于对流动性放松以及经济数据加速回落的判断，我们认为12月债券收益率在前半月仍会继续陡峭化下行，1年期央票利率可能会突破前期3.4%的低点，而10年期国债收益率可能会向3.5%水平逼近。

後半月面临一定的不确定性，需要关注的风险点来自于年末机构配置需求减弱和获利回吐压力、欧债危机阶段性缓和、信贷增量的反弹以及股市反弹的力度，所以在政策出台前後债券上涨阶段交易盘可以部分获利了结。

从中期趋势来看，我们认为债券收益率并没有见底，明年无论是短期利率还是长期利率都还有进一步下降的空间，“宽货币、紧信贷”将成为债券牛市行情延续的最重要基础。

在具体品种上，推荐1年期央票和10年期政策性银行债的哑铃型组合。定存和Shibor浮息债的当期收益率高于固息债，利差也同样具有下行空间，适合在组合中部分持有。

互换交易方面，前期推荐的5-1利差增陡交易和5年期Shibor和Repo互换利差扩大的基差交易都有一定获利，投资者可以继续保持头寸。

如果12月份政策放松推动短端互换利率进一步下行，与现券收益率的利差扩大至100bp以上，投资者可以考虑利用互换锁定回购的融资成本，通过提高现券的杠杆来获得息差收益。

12月份资金面的改善程度取决于央行是否主动向市场注入流动性以及财政存款能否提早投放，如果这两种情形都不发生，那麽7天回购利率的全月均值仍将维持在3.5-4%之间。如果央行在上半月下调法定准备金比率，那麽7天回购利率均值有望回落至3-3.5%之间。(完)

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