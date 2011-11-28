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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 17:10 BJT

〔欧洲股市〕扩大涨幅,金融类股领涨

路透巴黎11月28日电---欧洲股市周一盘中扩大涨幅,市场认为此涨势主要是技术性的.因市场再度预期欧洲领导人会出台新的欧债危机应对举措,故金融类股涨幅居前.

0853GMT时,泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3涨上涨2%,报925.91点.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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