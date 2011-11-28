〔外汇期权〕感恩节结束後流动性回升,美元/日圆期权波动率走坚--IFR

IFR伦敦11月28日电---感恩节假期後美国金融市场重新开市,给市场注入新鲜流动性,与此同时风险偏好的改善也令更多投资者入市,

欧元/美元现汇在亚洲时段重回1.33区域中段,上周五曾创下新周期低点1.3213.一个月期隐含波动率仍然承压,受圣诞节後到期期权和相比历史波动率高得无以为继的隐含波动率影响.一个月期价平期权波动率上周五触及15.5%,前一周为16.5%.市场仍然通过奇异期权做多,这也限制了波动率并压制风险逆转指标(RR)(一个月期/delta为0.25的RR触及3.1%,11月初曾创下纪录高位4.2%,偏向欧元卖权).一年期价平期权波动率上周报在周期高位16.7%,今日迎获新的需求.

一个月期英镑/美元期权波动率持坚,上周英镑现汇价跌至1.5432之际曾位于11.5%.

澳元/美元期权方面,投资者也通过奇异期权做多,上周期权隐含波动率和风险逆转指标均遭遇打压.在一周多一点的时间内,一个月期价平期权波动率回落至近期17.1%的低点,一个月风险逆转指标下跌2.0%至4.4%,偏向澳元卖权.

美元/日圆隐含波动率走坚,因近期现汇上涨带动上档回补操作重现,一个月期波动率今日在9.3%,一年期波动率在12.4%.一个月期风险逆转指标目前处于中性水准.(完)