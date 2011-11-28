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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 17:07 BJT

《外汇动态》美元/日圆短线面临进一步轧空可能性

0852GMT--在77.50日圆(21日均线)发现美元兑日圆买盘.出口商卖单在77.90-78.00.进口商买单在77.00-20.止损单在78.00之上.获利了结需求受100日均线77.20或55日均线76.95影响.

交易商预计整体趋势走低,但超短线进一步轧空的可能性很高.(完)

--编译 田建华;审校 张涛

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