〔中国汇市〕人民币兑美元续收低,中间价维稳但强购汇需求仍支撑美元(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多报价)
* 人民币续收低,强购汇需求仍支撑美元
* 中间价持稳,但明显高于成交区间
* 6.3元有望成为年底前阻力位
路透上海/北京11月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一续收跌,因大型银行等客盘购汇需求依旧强劲,对美元形成支撑.中间价方面则保持了一贯的维稳势头,基本未受动荡的海外市场影响,导致中间价与盘中主要成交差距较为明显.
交易员并指出,在外围市场仍有不确定性较大的情况下,中国央行这种维稳意图料将持续,6.30元整数关口有望成为年底前阻力位.
上海一银行交易员称,从中间价走势来看,中国"央行基本还是稳一稳,(暂时)应该不会考虑过度的贬值."
上海另一银行交易员补充说,中国央行虽透过中间价显示出稳定汇率意图,但成交基本由市场因素左右.在此情况下,人民币汇率实现真正双向波动的可能性不断增加.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3841 6.3727 6.3871 6.3585 6.3554 6.3750
东京汇市欧元周一走高,此前意大利新闻报报导称,国际货币基金组织(IMF)正在准备意大利援救方案,不过对该计划可行性的质疑令欧元涨幅受限.[FRX/CN]
以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4070/40 6.4000
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3940/40 6.3975
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水149点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3692元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。