〔日本企业〕日兴资产管理IPO计划或取消,因市场担心售价过高

路透东京11月28日电---IFR周一援引银行业人士报导,日本第三大资产管理公司--日兴资产管理本周末的首次公开发行(IPO)计划或被取消.

IFR称,日兴资产的母公司--三井信托控股(8309.T)料将于周五作出决定,当天将公布日兴资产的IPO定价参考区间.

分析师表示,日兴资产的发行计划料将遭遇困难,因其每股840日圆的预期售价被认为过高.

该公司的文件显示,日行资产希望在12月15日上市,首发规模为5,415万股.其计划通过行使超额配股权额外发行不超过298万股.(完)