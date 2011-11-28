〔日本企业〕日兴资产管理IPO计划或取消,因市场担心售价过高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月28日电---IFR周一援引银行业人士报导,日本第三大资产管理公司--日兴资产管理本周末的首次公开发行(IPO)计划或被取消.
IFR称,日兴资产的母公司--三井信托控股(8309.T)料将于周五作出决定,当天将公布日兴资产的IPO定价参考区间.
分析师表示,日兴资产的发行计划料将遭遇困难,因其每股840日圆的预期售价被认为过高.
该公司的文件显示,日行资产希望在12月15日上市,首发规模为5,415万股.其计划通过行使超额配股权额外发行不超过298万股.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。