版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 17:31 BJT

〔中国新债〕潞安新疆煤化工集团下周一将发7亿元中期票据,期限五年

路透上海11月28日电---中国潞安新疆煤化工(集团)有限公司周一公告称,将于下周一(12月

5日)簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

潞安新疆 7 7 5 12/5簿记建档 农业银行 AA 12/7 12/8

煤化工集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐