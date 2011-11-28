〔路透基点〕水泥商Worldcem的5,000万美元三年期定期贷款案取消--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,水泥生产商Worldcem(Cayman)5,000万美元三年期定期贷款案已被取消,因借款人改变融资策略.
该项贷款由兆丰国际商业银行于今年5月发起,原计划用于Worldcem在越南的水泥项目扩产和补充运营资本.
消息人士7月时曾透露,该贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码逾100个基点,上档包含所有费用的价码接近200个基点.
暂不确定借款人是否将通过其他渠道寻求融资.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。