〔路透基点〕水泥商Worldcem的5,000万美元三年期定期贷款案取消--RLPC

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,水泥生产商Worldcem(Cayman)5,000万美元三年期定期贷款案已被取消,因借款人改变融资策略.

该项贷款由兆丰国际商业银行于今年5月发起,原计划用于Worldcem在越南的水泥项目扩产和补充运营资本.

消息人士7月时曾透露,该贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码逾100个基点,上档包含所有费用的价码接近200个基点.

暂不确定借款人是否将通过其他渠道寻求融资.(完)