〔中港股市〕因欧元区憧憬双双收高,但成交额均接近2011年低位

* 恒生指数收高1.9%,沪综指微涨0.1%

* 空头回补提振恒生指数脱离超卖区域

* 利丰跳涨10%,受感恩节销售数据提振

* 港股和沪市成交额均接近2011年低位

路透香港11月28日电---香港股市周一收涨1.9%,提振恒生指数走出超卖格局,但成交额接近年内低位,因对欧洲领导人无法解决债务危机的担忧犹存.

亚洲股市和其它风险较高资产今日早走高,此前有报导称国际货币基金组织(IMF)正考虑援助意大利计划,但亚洲时段稍晚大多数市场便缩减涨幅,因IMF否认其正与意大利政府进行此类谈判.

恒生指数.HSI收涨1.97%,报18,037.81点,沪综指.SSEC收报2,383.034点,涨2.81点,或0.12%.