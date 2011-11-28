〔中港股市〕因欧元区憧憬双双收高,但成交额均接近2011年低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数收高1.9%,沪综指微涨0.1%
* 空头回补提振恒生指数脱离超卖区域
* 利丰跳涨10%,受感恩节销售数据提振
* 港股和沪市成交额均接近2011年低位
路透香港11月28日电---香港股市周一收涨1.9%,提振恒生指数走出超卖格局,但成交额接近年内低位,因对欧洲领导人无法解决债务危机的担忧犹存.
亚洲股市和其它风险较高资产今日早走高,此前有报导称国际货币基金组织(IMF)正考虑援助意大利计划,但亚洲时段稍晚大多数市场便缩减涨幅,因IMF否认其正与意大利政府进行此类谈判.
恒生指数.HSI收涨1.97%,报18,037.81点,沪综指.SSEC收报2,383.034点,涨2.81点,或0.12%.
恒生指数11月迄今累计下跌9.2%.该股指10月累计上涨12.9%.该指数第三季则累计下跌21.4%,为十年来最逊.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。