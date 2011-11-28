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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 17:39 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元受欧元区乐观情绪推升,但本周或面临抛压

路透伦敦11月28日电---周一英镑兑美元走强,不过仍在六周低位附近,且因市场预期英国政府将下调经济成长预估而在本周面临抛压.美元全线疲软.

美元下跌,因市场寄望欧洲领袖将推出更激进的措施来解决欧债危机,引发欧股上涨且投资者买入风险货币.

意大利公债收益率(殖利率)下跌.此前意大利报纸报导国际货币基金组织(IMF)考虑金援意大利,不过随後IMF称未与意大利当局进行讨论.

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