〔欧洲汇市〕英镑兑美元受欧元区乐观情绪推升,但本周或面临抛压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月28日电---周一英镑兑美元走强,不过仍在六周低位附近,且因市场预期英国政府将下调经济成长预估而在本周面临抛压.美元全线疲软.
美元下跌,因市场寄望欧洲领袖将推出更激进的措施来解决欧债危机,引发欧股上涨且投资者买入风险货币.
意大利公债收益率(殖利率)下跌.此前意大利报纸报导国际货币基金组织(IMF)考虑金援意大利,不过随後IMF称未与意大利当局进行讨论.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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