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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 17:41 BJT

〔中国新债〕四川九洲电器集团周四将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月28日电---中国四川九洲电器集团有限责任公司周一公告称,将于周四(12月1日)

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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四川九洲 10 5 3 12/1簿记建档 浦发银行 AA 12/5 12/6

电器集团 中国银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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