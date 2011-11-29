《中国债券市场每日交易备忘》--11月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行150亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.4875%
财政部600亿元六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
长江南京航道工程局3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销
浙江机电集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承销
华电集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行和招商银行主承
凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承销
中国远洋(601919.SS)(1919.HK)40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中行主承
常州市中小企业2.9亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),中信银行主承
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二、新债上市:
浙江省政府33亿元三年期固息地方债1152001,票面利率3.01%
浙江省政府34亿元五年期固息地方债1152002,票面利率3.24%
交通银行(601328.SS)(3328.HK)260亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1115001,票面利率5.75%
盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120008,票面利率6.50%
四川长虹集团10亿元一年期短融041159021,票面利率6.73%
广汇汽车服务公司15亿元一年期短融041158016,票面利率6.73%
兖矿集团10亿元五年期中票1182352,票面利率5.21%
中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354,票面利率5.21%
辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融041153007,票面利率5.77%
中石油集团100亿元三年期中票1182351,票面利率4.82%
万马电缆(002276.SZ)1亿元一年期短融041162011,票面利率8.50%
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357,票面利率6.99%
广东粤海控股5亿元一年期短融041158017,票面利率5.18%
福建交通运输集团4亿元五年期中票1182355,票面利率6.74%
苏嘉杭高速5亿元三年期中票1182353,票面利率6.70%
马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票1182356,票面利率5.73%
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三、缴款:
杭州萧山国有资产经营公司20亿元五年期固息债1180169,票面利率6.90%
广东交通投资集团26亿元五年期中票
星星集团2亿元一年期短融
河南投资集团12亿元一年期短融
常州中小企业1亿元三年期集合票据
常州中小企业4.6亿元两年期集合票据
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四、还本付息:
郑州煤炭工业集团10亿元一年期短融1081416到期兑付,票面利率4.35%
农产品(000061.SZ)6亿元一年期短融1081417到期兑付,票面利率4.60%
宝钢八一钢铁10亿元一年期短融1081418到期兑付,票面利率4.35%
五矿集团25亿元九个月期短融1181079到期兑付,票面利率4.20%
国家开发银行200亿元15年期固息债050223付息,票面利率3.60%
南京银行(601009.SS)8亿元10年期固息债052001付息,票面利率4.10%
国开行600亿元10年期固息债070225付息,票面利率5.07%
华能集团15亿元五年期中票1082212付息,票面利率5.03%
格力集团20亿元三年期中票1082213付息,票面利率4.98%
招商局集团25亿元七年期中票1082214付息,票面利率5.20%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--上海证券报周二引述中国商务部部长陈德铭表示,预计今年国内生产总值(GDP)增速将超
过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年
经济将面临下行风险.[ID:nCN1248050]
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/曾菱; 审校 曹巍浩