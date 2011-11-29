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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行150亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率持平于3.4875%

财政部600亿元六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标

长江南京航道工程局3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销

浙江机电集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承销

华电集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行和招商银行主承

凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),北京银行主承销

中国远洋(601919.SS)(1919.HK)40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中金公司和中行主承

常州市中小企业2.9亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),中信银行主承

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二、新债上市:

浙江省政府33亿元三年期固息地方债1152001,票面利率3.01%

浙江省政府34亿元五年期固息地方债1152002,票面利率3.24%

交通银行(601328.SS)(3328.HK)260亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1115001,票面利率5.75%

盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120008,票面利率6.50%

四川长虹集团10亿元一年期短融041159021,票面利率6.73%

广汇汽车服务公司15亿元一年期短融041158016,票面利率6.73%

兖矿集团10亿元五年期中票1182352,票面利率5.21%

中国节能环保集团12亿元五年期中票1182354,票面利率5.21%

辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融041153007,票面利率5.77%

中石油集团100亿元三年期中票1182351,票面利率4.82%

万马电缆(002276.SZ)1亿元一年期短融041162011,票面利率8.50%

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1182357,票面利率6.99%

广东粤海控股5亿元一年期短融041158017,票面利率5.18%

福建交通运输集团4亿元五年期中票1182355,票面利率6.74%

苏嘉杭高速5亿元三年期中票1182353,票面利率6.70%

马钢股份(600808.SS)(0323.HK)28亿元三年期中票1182356,票面利率5.73%

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三、缴款:

杭州萧山国有资产经营公司20亿元五年期固息债1180169,票面利率6.90%

广东交通投资集团26亿元五年期中票

星星集团2亿元一年期短融

河南投资集团12亿元一年期短融

常州中小企业1亿元三年期集合票据

常州中小企业4.6亿元两年期集合票据

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四、还本付息:

郑州煤炭工业集团10亿元一年期短融1081416到期兑付,票面利率4.35%

农产品(000061.SZ)6亿元一年期短融1081417到期兑付,票面利率4.60%

宝钢八一钢铁10亿元一年期短融1081418到期兑付,票面利率4.35%

五矿集团25亿元九个月期短融1181079到期兑付,票面利率4.20%

国家开发银行200亿元15年期固息债050223付息,票面利率3.60%

南京银行(601009.SS)8亿元10年期固息债052001付息,票面利率4.10%

国开行600亿元10年期固息债070225付息,票面利率5.07%

华能集团15亿元五年期中票1082212付息,票面利率5.03%

格力集团20亿元三年期中票1082213付息,票面利率4.98%

招商局集团25亿元七年期中票1082214付息,票面利率5.20%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--上海证券报周二引述中国商务部部长陈德铭表示,预计今年国内生产总值(GDP)增速将超

过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年

经济将面临下行风险.[ID:nCN1248050]

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/曾菱; 审校 曹巍浩

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