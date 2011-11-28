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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 17:48 BJT

《外汇动态》欧元/英镑阻力位在0.8618/19,支撑位在21日移动均线切入位

0932GMT---欧元/英镑EURGBP=D4在约0.8618/19处面临阻力,该水准是今日盘中高点,也是上周四和周五的日高.

欧元目前守在21日移动均线切入位0.8583英镑上方,报0.8593英镑.(完)

--编译 白云; 审校 王丽鑫

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