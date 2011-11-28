《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月28日(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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长江南京航道 6 3 12 11/29簿记建档 兴业银行 AA- 12/1 12/2
工程局
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浙江机电集团 8 3 12 11/29簿记建档 中信银行 AA- 12/1 12/2
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东方集团 15 5 12 11/30簿记建档 民生银行 AA- 12/2 12/5
(600811.SS)
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西部超导公司 0.2 0.2 12 11/30簿记建档 招商银行 A+ 12/2 12/5
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美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6
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冀东发展集团 14 2.7 12 12/1簿记建档 深发展 AA+ 12/5 12/6
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大唐电信 2.5 2.5 12 12/2簿记建档 深发展 AA- 12/5 12/6
(600198.SS)
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河北出版传媒 3 3 12 12/2簿记建档 华夏银行 AA 12/6 12/7
集团
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。