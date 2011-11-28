《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦11月28日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测.

欧元/美元:焦点位在10月4日关键低点1.3146,跌破该处可能会进一步拉回至1.2867.上档阻力位在1.3412.

美元/日圆:下一道阻力在78.06和78.40.下档支撑在77.10.

美元/瑞郎:明确突破0.9316将有机会进一步涨向0.9401.下档支撑在0.9190.

欧元/英镑:短线引导方向的关键点位为0.8665,若跌破,将看向0.8519.

英镑/美元:下档支撑在1.5423,接着是1.5272,该位是10月6日关键低点.上档目标是1.5566.

欧元/日圆:支撑位于102.43,接着是101.62.上档阻力在104.39.

纽约 当日 今年来 2010年

0958GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3372 1.3233 +1.05 -0.04 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.71 77.73 -0.03 -4.24 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 103.91 102.87 +1.01 -4.32 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9197 0.9306 -1.17 -1.48 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5543 1.5447 +0.62 -0.36 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0342 1.0487 -1.38 +3.76 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9930 0.9704 +2.33 -2.68 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7560 0.7387 +2.34 -2.96 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.140 75.390 +2.32 -7.14 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.730 57.430 +2.26 -7.15 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.78 120.07 +0.59 -4.64 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3129 1.3117 +0.09 +0.09 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 沈以文;审校 白云

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