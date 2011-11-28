〔OECD报告〕全球应维持货币宽松的政策

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示:
* 欧洲央行应该继续降息,确保有充足流动性
* 美联储应该维持目前的联邦基金利率目标直到2013年底,长于联储暗示的2013年年中
* 日本央行应该维持零利率政策,扩大资产购买规模
* 如果通胀迅速下降,英国央行应该准备扩大量化宽松规模
* 中国应该允许人民币更大幅升值,以帮助控制通胀(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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