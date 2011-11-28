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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 18:22 BJT

〔OECD报告〕全球应维持货币宽松的政策

路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示:

* 欧洲央行应该继续降息,确保有充足流动性

* 美联储应该维持目前的联邦基金利率目标直到2013年底,长于联储暗示的2013年年中

* 日本央行应该维持零利率政策,扩大资产购买规模

* 如果通胀迅速下降,英国央行应该准备扩大量化宽松规模

* 中国应该允许人民币更大幅升值,以帮助控制通胀(完)

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