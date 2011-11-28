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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 18:32 BJT

〔表格〕OECD的最新GDP与CPI预估

路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一公布其最新的国内生产总值(GDP)成长率和消费者物价指数(CPI)预估.

实质GDP成长率

(较上年同期的百分比变动)

2010 2011 2012 2013

澳洲 2.5 1.8 4.0 3.2

奥地利 2.4 3.2 0.6 1.8

比利时 2.3 2.0 0.5 1.6

加拿大 3.2 2.2 1.9 2.5

智利 5.1 6.6 4.0 4.7

捷克 2.7 2.1 1.6 3.0

丹麦 1.7 1.1 0.7 1.4

爱沙尼亚 2.3 8.0 3.2 4.4

芬兰 3.6 3.0 1.4 2.0

法国 1.4 1.6 0.3 1.4

德国 3.6 3.0 0.6 1.9

希腊 -3.5 -6.1 -3.0 0.5

匈牙利 1.3 1.5 -0.6 1.1

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