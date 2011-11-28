〔表格〕OECD的最新GDP与CPI预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一公布其最新的国内生产总值(GDP)成长率和消费者物价指数(CPI)预估.
实质GDP成长率
(较上年同期的百分比变动)
2010 2011 2012 2013
澳洲 2.5 1.8 4.0 3.2
奥地利 2.4 3.2 0.6 1.8
比利时 2.3 2.0 0.5 1.6
加拿大 3.2 2.2 1.9 2.5
智利 5.1 6.6 4.0 4.7
捷克 2.7 2.1 1.6 3.0
丹麦 1.7 1.1 0.7 1.4
爱沙尼亚 2.3 8.0 3.2 4.4
芬兰 3.6 3.0 1.4 2.0
法国 1.4 1.6 0.3 1.4
德国 3.6 3.0 0.6 1.9
希腊 -3.5 -6.1 -3.0 0.5
匈牙利 1.3 1.5 -0.6 1.1
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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